В Пермском крае мужчина убил сожительницу и сжег 2-летнего сына

В Пермском крае 24-летнего мужчину подозревают в убийстве сожительницы и его двухлетнего сына. По версии следствия, он изначально задушил женщину, а затем поджег квартиру, оставив в ней малолетнего ребенка.

Как стало известно, в Пермском крае в городе Лысьва мужчина поссорился со своей сожительницей и решился на убийство. В ходе ссоры он набросился на нее и стал душить. После того, как сожительница перестала подавать признаки жизни, он оттащил ее тело на кухню, положил возле плиты, сложил возле нее старые тряпки и поджег, затем включил газ и покинул квартиру. В квартире он оставил своего двухлетнего сына.

Прибывшие на место происшествия пожарные заметили тело девушки и маленького ребенка после того, как ликвидировали возгорание. Сожительница была уже мертва, а мальчик подавал слабые признаки жизни, однако по дороге в больницу скончался. Правоохранители задержали подозреваемого, ведется расследование по данному делу.