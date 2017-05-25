В Ростовской области ‍пропала 14-летняя девочка

В Ростовской области ищут 14-летнюю Викторию Тринклер. Согласно информации источника, она проживала в Ворошиловском районе, выглядит лет на 14-15, худощавого сложения, среднего роста, имеет не слишком длинные волосы. Особая примета - выбритый висок.

Сотрудники МВД России по Ростовской области сообщают о пропаже девочки-подростка из Ворошиловского района. Ориентировка на ее внешность разослана по всему региону. О пропаже в полицию заявили родные, которые также предоставили описание внешности девочки. Также они рассказали, что последний раз, когда ее видели, на ней была куртка зелено-коричневого цвета, джинсы черного цвета и кроссовки.

Полиция ведет активные поиски и просит неравнодушных откликнуться на просьбу о помощи. В случае, если кто-то узнает Викторию, его просят сообщить об этом по номеру 02.