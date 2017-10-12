Аэропорту Красноярска выписали штраф на нарушение прав инвалидов

Аэропорту Красноярска выписали административный штраф за отсутствие специальных условий для инвалидов. Об этом уведомили представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Власти наказали предприятие за отсутствие в терминале №1 средств доступа в цокольный этаж для людей с ограниченными возможностями. В помещении нет лифтов и подъемных платформ, приспособленных для транспортировки инвалидных колясок. Из-за этого клиенты не могут добраться до зала ожидания, заведения общественного питания, администрации и багажного хранилища.

Кроме того, здание не оборудовано системой информирования и уведомления об опасности, включающую визуальные и тактильные указатели. В случае тревоги, инвалиды рискуют потеряться или даже не получить извещения о чрезвычайной ситуации.

За выявленные нарушение с руководства "Емельяново" взыскали 20 тысяч рублей.