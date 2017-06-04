В Мексике расстреляли 27-летнюю модель из Венесуэлы Андреину Элисабет Эскалону. Девушка скончалась в больнице, ее спутнику удалось выжить.

Ранним утром 24 декабря в городе Сан-Педро в штате Нуэво-Леон произошла стрельба возле одного из ночных клубов. В результате потасовки погибла 27-летняя модель из Венесуэлы. Как удалось выяснить следователям, до того, как покинуть клуб, Андреина и ее спутник поругались с одним из посетителей заведения. Они вышли из помещения и сели в машину, которую и начал обстреливать их соперник. Модель получила несколько пулевых ранений в голову и скончалась по дороге в больницу. Ее спутнику удалось выжить.

Полицейские выдвинули предположение, что причиной расправы стал именно конфликт между моделью и посетителем заведения. Расследование по данному делу продолжается.