В Москве неизвестный на глазах у мужчины украл его 5,5 млн рублей‍

На вокзале в Москве на глазах у мужчины украли его 5,5 миллионов рублей. Правоохранителям он рассказал, что стоял возле поезда с сумкой налички, когда к нему подбежал неизвестный, выхватил сумку и скрылся на автомобиле.

Сотрудники МВД по Московской области сообщают об инциденте с кражей, который произошел в административном центре. Согласно предоставленным данным, вчера, 27 декабря, в местное отделение полиции пришел мужчина и заявил о краже в особо крупном размере. Он рассказал, что не является москвичом и находился в столице проездом. Он стоял возле поезда и держал в руках сумку, в которой находилась сумма денег в размере 5,5 миллионов рублей. В это время к нему подбежал неизвестный мужчина и выхватил сумку. После этого он сел в машину и уехал.

Правоохранители проверяют версию с кражей. После того, как заявление подтвердится, против злоумышленника будет возбуждено уголовное дело.