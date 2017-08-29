В Санкт-Петербурге 16-летний подросток изнасиловал троих детей из детсада

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток изнасиловал трех воспитанников детского сада. Оказалось, что парень является сыном одной из сотрудниц этого детского сада.

К сотрудникам полиции обратилась с заявлением женщина, которая работает воспитательницей в детском саду. Она рассказала о том, что в период с 2015 по 2017 год к ней на работу приходил 16-летний парень и насиловал несовершеннолетних детей. Отмечается, что в данный временной промежуток он успел надругаться над тремя воспитанниками детского учреждения.

В ходе расследования полицейским удалось выяснить, что подросток является сыном одной из сотрудниц детсада, он насиловал детей, когда приходил к матери на работу. В настоящий момент расследование по этому делу продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.