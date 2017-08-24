В Дагестане отец изнасиловал дочь и избил сына

В Дагестане суд приговорил отправить в колонию на 18 лет 33-летнего мужчину, который изнасиловал свою маленькую дочь и избил сына. Об этом пишет пресс-служба СК РФ по региону.

Как стало известно, житель Хасавюртовского района в марте текущего года изнасиловал свою маленькую дочь, которой исполнилось только семь лет. Надругался отец над дочерью в собственном доме. Помимо этого отмечается, что мужчина также жестоко относился и к 8-летнему сыну. Он практически не занимался его воспитанием, мальчик не ходил в начальную школу и терпел постоянные избиения отца.

Суд Дагестана признал мужчину виновным, теперь педофил проведет в колонии строго режима 18 лет.