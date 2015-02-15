Полиция Уфы разыскивает пострадавших в мошенничестве клиентов салона красоты

В Уфе полиция разыскивает клиентов салона красоты, которые пострадали в результате мошеннических действий его сотрудников. Косметологическая клиника часто меняла свое название.

Таким образом, за короткий промежуток времени салон красоты в Уфе, по улице Габайдулина 3 мог назваться как «Идилия», «Идеал», «Корпорейшен бьюти хелфи лимитед Илия Идишн», «Центр современной медицины здоровья и красоты».

Сегодня стало известно, что на протяжении года сотрудники салона красот заключали с клиентами договоры о покупке косметики и оказании косметических услуг в кредит. При этом условия были невыгодны клиентам. В итоге, пострадавших оказалось полтысячи, однако ни один из них не осознавал своих действий во время подписания договора.

На данный момент представители правоохранительных органов проводят следствие по делу. Всех пострадавших в результате неправомерных действий сотрудников салона просят обратиться в полицию.