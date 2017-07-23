В Башкирии спасшую свою семью от пожара девушку наградили посмертно

В Стерлитамаке, Башкирия, матери 20-летней героини Екатерины Слегиной вручили медаль «За отвагу». Ее дочь в марте 2017 года спасла от гибели при пожаре своих братьев и бабушку.

После пожара 20-летнюю студентку из Стерлитамака госпитализировали с ожогами большей части площади живой ткани. К сожалению, медики ничего не смогли сделать и спустя несколько дней юная героиня скончалась.

Ввиду сложившейся ситуации, администрацией города Стерлитамак в Башкирии было принято решение наградить Екатерину Слегину медалью «За отвагу» посмертно. Дом погорельцев в Ермолаево в Куюргазинском районе выгорел дотла. Именно благодаря самоотверженности девушки ее младшие братья и бабушка остались в живых.

Медаль была вручена матери погибшей девушки перед Днем спасателя в Администрации Стерлитамака.