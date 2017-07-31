За 2017 год в Майкопе выявили почти 2 тысячи надписей с рекламой наркосайтов

За 2017 года в Майкопе выявили 1835 надписей с рекламой наркосайтов, осталось уничтожить только 35 таких реклам. Для борьбы с наркоманией и рекламой сайтов для покупки запрещенных веществ, власти Майкопа открыли «горячую» линию для приема сообщений о «закладках» и рекламе.

На сайте Майкопа сообщается, что активисты организаций по борьбе с наркотиками ведут активную борьбу и усиленно уничтожают надписи, с помощью которых наркодиллеры торгуют запрещенными препаратами. Мэрия города отметила, что сейчас наблюдается тенденция рекламы сайтов для продажи наркотиков с помощью надписей на зданиях.

Наркоторговцы пишут на фасадах зданий адреса в Сети и оставляют ключевые слова, по которым многие понимают, что на сайте будут продаваться наркотики. Во избежание распространения наркотиков власти города и активисты стараются максимально быстро стирать или закрашивать обнаруженные надписи.

Для людей, которые увидели надпись или то, как человек прячет наркотики, мэрия открыла «горячие» линии – по ним жители смогут анонимно сообщить о преступлениях и предотвратить развитие наркоторговли.