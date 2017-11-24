Житель Черкесска перед судом ответит за вандализм

Суд Карачаево-Черкессии рассмотрит дело о вандализме, в котором обвиняется 37-летний житель Черкесска. Мужчина гулял со своими детьми по парку и нанес на памятник Кириллу и Мефодию оскорбительные надписи.

Прокуратура Черкесска сообщила, что обвинение против мужчины уже утверждено и отправлено на рассмотрение в суд. Местного жителя обвиняют в том, что он нанес на памятник осквернительные надписи. За вандализм на мужчину завели уголовное дело и теперь он ответит перед законом.

По данным, в ноябре мужчина шел по парку со своими детьми и решил осквернить памятник Кириллу и Мефодию. Обвиняемый нанес на постамент несколько весьма оскорбительных надписей. Полиция нашла предполагаемого виновника акта вандализма и теперь его преступление рассмотрит суд.

О том, почему он совершил свой поступок, мужчина не сообщил. В полиции отметили, что вандализмом обвиняемый занялся в присутствии своих детей.

Акты вандализма все чаще случаются в городах России. Жители высказывают свое недовольство и демонстрируют отношение к обществу путем разрушений и надписей. Так, в Брянске вандалы сломали и похитили праздничные украшения города.