В Петербурге взорвалась ячейка камеры хранения в магазине «Перекресток»

В Петербурге прогремел взрыв в магазине «Перекресток» на площади Калинина. Три человека с серьезными травмами были госпитализированы.

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге в одном из магазинов сети «Перекресток» прогремел взрыв в ячейке камеры хранения. Взрывная волна задела кассу, которая находилась рядом. Среди троих пострадавших оказались посетители магазина. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент на месте происшествия присутствуют представители правоохранительных органов, а также специалисты, которые пытаются выяснить причину взрыва.