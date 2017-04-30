Поляк плавал на сломанной лодке с кошкой в океане 7 месяцев. Истощенный мужчина выжил благодаря запасам лапши и рыбе.

На берег острова Реюньон в Индийском океане, принадлежащего Франции, прибыла спасательная шлюпка. В ней находился 54-летний мужчина. Он заявил, что поляк по национальности, но некоторое время жил в США, а затем отправился в вынужденное путешествие в Индонезию.

Мужчина пояснил, что переоборудовал спасательную шлюпку в лодку, однако спустя какое-то время мотор сломался, и плавучее средство просто начало дрейфовать по течению Индийского океана. Сначала он достиг берегов Коморских островов, где пытался вернуться на историческую родину. Но получил отказ и решил плыть до ЮАР. Взяв в путешествие кошку и приличный запас лапши, он вновь отправился в море. За семь месяцев нахождения в открытом океане он смог достичь берегов заморской территории Франции, где намерен начать новую жизнь.

Напомним, что Реюньон подчиняется французскому правительству и находится восточнее крупного острова Мадагаскар недалеко от Африки.