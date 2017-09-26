В Калининградской области СК РФ проводит расследование отравления двух детей угарным газом

В Зеленоградском районе Калининградской области Следственный комитет проводит расследование отравления двух детей угарным газом. Инцидент мог произойти из-за слабой тяги в дымоходе.

26 декабря в Зеленоградском районе случился трагический инцидент, в результате которого серьезно пострадали два ребенка, 10-ти и 16-ти лет. Насколько стало известно со слов матери потерпевших, после ее возвращения с работы она обнаружила детей лежащих на полу без сознания.

Никаких явных признаков протечки газа обнаружено ею не было, однако женщина все равно обратилась к специалистам для дальнейшего разбирательства.

Детей пришлось срочно госпитализировать, а делом занялось местное управление Следственного комитета РФ. Согласно предварительным данным экспертов, отравление угарным газом могло произойти из-за неисправности газового оборудования, в том числе и слабой тяги в дымоходе.