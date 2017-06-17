В Калининграде пенсионерка изрубила топором машину соседки

В Калининграде полиция возбудила уголовное дело против пенсионерки, которая изрубила топором машину соседки. Таким образом она хотела отомстить женщине за разбитое боковое зеркало своего автомобиля.

Насколько стало известно из сведений представителей правоохранительных органов, в средине декабря 29-летняя женщина задела на парковке задела машину своей 57-летней соседки и повредила ей боковое зеркало. Она не стала останавливаться, поскольку спешила, однако когда вернулась назад, то ее дожидалась разгневанная пенсионерка с топором в руках.

После недолгой перепалки пожилая женщина начала буквально громить автомобиль соседки. В итоге, пенсионерка разбила боковое стекло и зеркало, а сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

На данный момент полиция уже завела уголовное производство против 57-летней женщины. Ей грозит два года тюремного заключения.