В Воронежской области мошенник обменял деньги пенсионера на 500 000 билетов банка приколов

В городе Нововоронеже Воронежской области полиция задержала мошенника, который обменял 200 000 рублей пенсионера на 500 000 билетов банка приколов. 30-летний мужчина обманом выманил у 87-летнего жителя деньги и отдал взамен поддельные сувенирные купюры.

В мае 2017 пенсионер встретил мужчину, который попросил его помочь с трудной ситуацией. Мошенник рассказал историю о задержанном таможней грузе и о том, что ему нужно выплатить 200 000 рублей, чтобы забрать ценный товар. Однако, у него, как придумал мужчина, есть лишь пол миллиона рублей, которые «по закону нельзя тратить две недели».

Мужчина предложил пенсионеру обмен: 200 000 рублей пожилой житель может обменять на 500 000 рублей, которые «заработают» через 14 дней. Пенсионер поверил словам мошенника и обналичил для него свои сбережения в банке. В обмен на настоящие деньги пожилой мужчина получил сувенирные купюры банка приколов, но обман он обнаружил уже дома.

Обманутый пенсионер обратился в полицию, мужчину, обменявшего деньги на сувенирные бумаги, задержали. Арестованного мужчину обвинили в мошенничестве и против него возбудили уголовное дело.