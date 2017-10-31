В Иркутской области спасатели спасли замерзающего в реке Лена мужчину

В Усть-Куте Иркутской области спасатели вытащили из замерзшей реки Лена мужчину. На данный момент пострадавший госпитализирован.

Как сообщил журналистам начальник караула пожарно-спасательной части №30 в Усть-Куте Семен Кузьминич, 26 декабря к ним поступил звонок от местной жительницы. Она утверждала, что на замерзшей поверхности реки Лена лежит незнакомый мужчина.

Спасатели оперативно прибыли на место инцидента и за несколько минут смогли вытащить пострадавшего из ледяного плена. Тот никак не комментирует ситуацию, отвечая, что не знает, каким образом оказался в реке.

На данный момент мужчина госпитализирован, его здоровьем занимаются медики.