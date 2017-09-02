В Брянске браконьер поплатился огромным штрафом за убийство оленя

В Суземском районе Брянской области был задержан браконьер за убийство оленя в запрещенное для охоты время. В качестве наказания суд назначил мужчине штраф в размере 225 тысяч рублей.

Согласно данным представителей правоохранительных органов Брянской области, в феврале 2017 года мужчина незаконно охотился и застрелил оленя в лесу Суземского района Брянской области.

После того, как браконьер предпринял попытку вывезти тушу убитого оленя из леса, он был задержан полицией, после чего против него возбудили уголовное дело.

В результате долгого разбирательства, суд все-таки вынес обвинительный приговор по отношению к браконьеру и назначил ему штраф в размере 50-ти тысяч рублей. Остальные 175 тысяч мужчина обязан выплатить охотничьему фонду.