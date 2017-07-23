Под Архангельском во время пожара погиб 13-летний мальчик-инвалид

В Архангельской области в результате пожара погиб 13-летний мальчик-инвалид. Представители пожарной службы не успели спасти ребенка.

Сегодня ночью в садовом товариществе «Волживка» под Архангельском в одном из домов вспыхнул пожар. К тому моменту, когда пожарная служба добралась до места происшествия, помещение было всецело объято огнем. Внутри находился 13-летний ребенок и его мать.

Несмотря на все усилия спасателей, ничем помочь мальчику-инвалиду не смогли, а женщина получила несколько ожогов и была госпитализирована в больницу.

На данный момент на месте происшествия работают эксперты для выяснения точных причин пожара.