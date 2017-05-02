Жительница Алтайского края обматерила полицейских. Накануне ей вынесли обвинительный приговор.

Жительница города Камень-на-Оби Алтайского края будет отбывать наказание в виде обязательных работ. Женщина получила санкции после того, как сильно обругала сотрудников правоохранительных органов города.

Сообщается, что местная жительница находилась на территории медицинского учреждения. Она сделала звонок в дежурную часть, чтобы вызвать наряд полиции. Когда стражи правопорядка пришли на тревожный звонок горожанки, то попросили объяснить, зачем она это сделала, ведь никакой опасности обнаружено рядом с ней не было. В ответ на это женщина начала ругать полицейских, употребляя оскорбительные выражения, которые очень не понравились правоохранителям.

Чтобы перевоспитать буйную жительницу Алтайского края, они написал рапорт об инциденте, на основании которого пришли в судебные органы. После рассмотрения ситуации в суде, был вынесен обвинительный приговор.