В Челябинске клиентку банка после «потери» ее вклада в 1 млн рублей выставили на улицу

В челябинском отделении банка «Ренессанс Кредит» пенсионерке сообщили, что с ее счета пропал 1 млн рублей и, не пытаясь разобраться в ситуации, выставили ее за дверь. Женщина едва пришла в себя и сама вызывала себе скорую помощь.

70-летняя женщина положила на счет в банке «Ренессанс Кредит» 9 лет назад 1 миллион рублей. Ежемесячно она получала проценты со своего вклада и следила за состоянием своего счета. Однако, в декабре она пришла в банк и ей сообщили, что ее счет обнулен и там нет ее миллиона.

На вопросы и попытки узнать, в чем же причина пропажи денег, пенсионерку буквально выгнали на улицу. Сотрудники банка вызвали охрану, которая выставила пожилую женщину за дверь. На улице она сама себе вызвала скорую помощь, так как ей от всего произошедшего стало плохо. Врачи помогли пенсионерке прийти в себя и она начала разбирательство.

Оказалось, что ее деньги «по ошибке» перевели на другой счет. В банке уже сообщили, что руководитель отделения уволен и все сотрудники проверяются комиссией. Однако, против банка уже подано исковое заявление и требование возместить пенсионерке моральный ущерб выплатой в 200 000 рублей. Сама пожилая женщина крайне возмущена «насмешками» сотрудников и халатным отношением.