В Москве сгорело здание металлического ангара
В Москве сгорело здание металлического ангара. Огонь охватил 400 квадратных метров конструкции.
В южной части российской столицы загорелось сооружение подсобного типа. На место происшествия выехали профессиональные борцы с огненной стихией.
Они рассказали, что горит металлический ангар по всей площади. Строение расположено на улице Нагорная. Сообщается, что в настоящее время уже обрушилась кровля конструкции, и догорают последние несущие элементы здания.
Очевидцы сообщили, что общая площадь строения превышает одну тысячу метров. Здание состоит из двух этажей. Были ли внутри помещений люди и есть ли пострадавшие пока неизвестно.
Пожарные пытаются локализовать горение и окончательное справиться с пожаром.
Ранее мы сообщали, что в Ростове-на-Дону тридцать огнеборцев тушили частный жилой дом. Жертв на юге России нет.