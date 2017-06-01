В Москве сгорело здание металлического ангара. Огонь охватил 400 квадратных метров конструкции.

В южной части российской столицы загорелось сооружение подсобного типа. На место происшествия выехали профессиональные борцы с огненной стихией.

Они рассказали, что горит металлический ангар по всей площади. Строение расположено на улице Нагорная. Сообщается, что в настоящее время уже обрушилась кровля конструкции, и догорают последние несущие элементы здания.

Очевидцы сообщили, что общая площадь строения превышает одну тысячу метров. Здание состоит из двух этажей. Были ли внутри помещений люди и есть ли пострадавшие пока неизвестно.

Пожарные пытаются локализовать горение и окончательное справиться с пожаром.

Ранее мы сообщали, что в Ростове-на-Дону тридцать огнеборцев тушили частный жилой дом. Жертв на юге России нет.