Пока водитель автобуса разговаривал с ДПС, пассажиры вылезли через окно и убежали

27 декабря в Александровке сотрудники патрульной службы на дороге остановили автобус. Водителя допрашивали около 40 минут, а в это время пассажиры сбежали через окна транспортного средства.

Ролик появился в Сети и вызвал недоумение у жителей Ростова и области. Дело в том, что около двери всегда есть рычаг, который позволяет выходить наружу в экстренных ситуациях по желанию пассажира. Но им по-видимому никто не воспользовался. Инцидент произошел в 14:57 по мск.

Автор видео уточняет, что пассажиры прождали водителя 40 минут, а потом просто через окно вылезли. При этом, никто даже не пошёл в сторону патрульной службы, чтобы выяснить обстановку. Забрали ли жители Александровки свои деньги за некачественное предоставление услуг на данный момент неизвестно.