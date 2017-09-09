В Ростове-на-Дону сгорел жилой дом. Инцидент быль зафиксирован 27 декабря на улице Красных Зорь.

Сегодня в послеобеденное время на тревожный вызов отреагировало сразу несколько бригад профессиональных тушителей. Все они выехали на улицу Красных Зорь и увидели, что полыхает по всей площади частный жилой дом.

Сообщается, что через несколько минут после начала тушения, пожарным удалось сначала локализовать огненную стихию, а затем решительным ударом потушить пламя.

В результате пожара почти дотла выгорело все строение. К счастью, жертв в результате инцидента нет. О погибших также нет сообщений.

Известно, что свои профессиональные обязанности осуществляли около тридцати человек, которые использовали семь единиц специальной спасательной техники. В настоящее время на месте событий работают эксперты. Они пытаются установить причины, по которой загорелось помещение.