В Саратове за матерные оскорбления полицейского против мужчины возбудили уголовное дело

В Саратове прокуратура подозревает 35-летнего жителя в оскорблении полицейского. По данным, 16 декабря нетрезвый мужчина оскорбил сотрудника полиции матерными словами, против него теперь возбуждено уголовное дело.

По информации, мужчина гулял по городу и увидел возле остановки «Площадь Ленина» сотрудников ППС. Нетрезвый житель решил рассказать полицейским о своих претензиях к их работе и применил в своей тираде матерные выражения. Гневное оскорбление полицейского привлекло внимание прохожих, и мужчина осыпал матерными словами сотрудника органов в окружении слушателей.

Недалеко от остановки находился участок полиции, куда сотрудники ППС и отвели мужчину. На оскорбителя, использовавшего маты, полицейские завели уголовное дело.

Инцидент взяла под контроль прокуратура Саратовской области и мужчине за его хулиганство грозит год исправительных работ или же штрафное взыскание в размере до 40 000 рублей.