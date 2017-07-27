В Кирове пьяный отчим выставил 3-летнего ребенка на мороз. В ситуации разбирается полиция.

В одном из районов Кирова накануне произошел вопиющий случай. Очевидцы сообщили, как все было. Соседка по многоквартирному жилому дому услышала, что на улице раздавался плач маленького ребенка. Это продолжалось около десяти минут. Затем мужчина, отчим ребенка, накричал на него и выставил в одной футболке на холодную улицу. Не став дожидаться пока ребенок замерзнет, женщина забрала его к себе и вызвала полицию.

К месту инцидента подъехали представители правоохранительных органов и пытались допросить мужчину, который подозревался в издевательствах над несовершеннолетним. Он еле стоял на ногах, так как был пьяным и при опросе так и не смог пояснить, зачем он это сделал.

Матери ребенка на месте событий не оказалось. Сейчас отчим доставлен в больницу для прохождения необходимых процедур, а затем в отношении него будет вынесено процессуальное решение.