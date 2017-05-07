В Калужской области врачи предстанут перед судом за убийство младенца

В Калужской области перед судам предстанут сразу два врача районной больницы, которые обвиняются в умышленном убийстве новорожденного младенца, появившегося на свет с критической массой тела. Об этом журналистам поведали в пресс-центре регионального управление СК РФ.

Согласно версии следствия, 28 декабря 2015 года двое медиков не предприняли необходимых мер для спасения жизни недоношенного младенца, причинив своими действиями ему смерть. Следователи отмечают, что соучастником данного преступления был руководитель областной больницы, консультировавший подозреваемых по телефону.

На данный момент следствию удалось получить достаточно материалов для составления обвинительного заключения. Напомним, ранее сообщалось, что два года назад СМИ появиласьсь информация, что в больнице города Жуков, расположенного в Калужской области, родился младенец с низкой массой тела, однако врачи не смогли оказать медицинскую помощь из-за отсутствия медикаментов и спецоборудования.