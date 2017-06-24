В Подмосковье рухнул поток в аварийном жилом здании

В Московской области рухнул поток в аварийном здании. Инцидент произошел сегодня в Сергиевом Посаде.

Едва не обернулся трагедией сегодняшний день для обитателей жилища в двухэтажном доме, что в Сергиевом Посаде Московской области.

Сообщается, что не выдержала нагрузки и рухнула часть перекрытий в аварийном доме на Школьной улице. В результате инцидента, по счастливой случайности, никто не пострадал.

Известно, что местные власти приняли окончательное решение о расселении указанного дома, а также строения рядом с ним. Испуганные жильцы рассказали, что их обещали выселить из аварийного дома еще до наступления Нового года, однако они до сих пор ютятся в нечеловеческих условиях и в любой момент могут пострадать от ветхости состояния жилого помещения.

Примечательно, что в настоящее время там проживает две семьи. Это пять человек, среди которых есть один ребенок.