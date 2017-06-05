В Ртищево парня осудят за секс с 15-летней девочкой

В Ртищево сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который обвиняется в совращении 15-летней школьницы. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре регионального СК РФ.

Согласно версии следствия, летом текущего года молодой парень вместе со своей несовершеннолетней знакомой сидел в автомобиле, который был припаркован на улице одного из сел Ртищевского района. Там юноша уговорил школьницу заняться с ним сексом, в результате чего девочка забеременела.

Об этом происшествии стало известно после того, как девочка встала на учет в медицинском учреждении. Затем данным делом занялись органы правопорядка. На данный момент обвиняемый признал вину в произошедшем.