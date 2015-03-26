В Польше задержан экс-глава НПО «Космос» за кражу 11 млрд рублей

В Польше на территории варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена был задержан экс-директор компании «Космос» Черняков за кражу 11 миллиардов рублей. Ранее россиянин был объявлен в федеральный розыск.

Черняков в течение длительного времени руководил крупной строительной компанией, специализирующейся на транспортной инфраструктуре. Предприниматель обвиняется в крупном хищении денежных средств, полученных в кредит в 2011 году на строительство нового тоннеля в Москве.

После возбуждения дела экс-глава «Космос» был в международном розыске по линии Интерпола. Отмечается, что в Польшу Черняков прилетел из Потсдама, а затем планировал посетить Киев. На данный момент подозреваемый находится под арестом сроком на 40 дней в связи с запущенной Россией процедурой экстрадиции. Затем данное дело будет передано в Окружной суд в Варшаве.