В США отец застукал 13-летнего сына с 44-летней учительницей в машине

В США на территории штата Техас развернулся очередной секс-скандал, где отец застукал 13-летнего сына за непристойными занятиями в автомобиле. Пару подростку составляла его 44-летняя учительница, сообщают западные таблоиды.

По полученной информации, данный инцидент имел место быть 14 декабря во время рождественских каникул. Известно, что женщина преподавала в старшей школе Бэй Сити, где и учился 13-летний мальчик. Теперь 44-летней учительнице грозит серьёзное судебное разбирательство в связи с произошедшим.

После того, как отец мальчика застал своего ребенка с преподавателем в машине, он сразу сообщил о проступке женщины в правовые службы. Сотрудники полиции уже провели необходимую корреспонденцию учительницы в её телефоне, где были обнаружены доказательства близости со своим учеником.