В Саудовской Аравии казнили виновника смертельной аварии

Власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении виновника пьяного ДТП, в результате которого погибли шесть человек из одной семьи. Казнь было осуществлена в Эр-Рияде, сообщают западные таблоиды.

Согласно полученной информации, 45-летнему Мухаммеду аль-Кахтани отрубили голову. Известно, что еще четыре года назад мужчина, находившийся за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, на скорости более 200 километров в час протаранил другую машину, где находились семь человек.

Все они были членами одной семьи. Жертвами данного ДТП стали шесть человек, одна девочка осталась жива. Убийство несколько человек в пьяном состоянии в стране, где много лет действует «сухой закон» с самого начала предрешило казнь.