В Приморье женщина убила подругу во время застолья

В Приморье суд рассмотрит дело об убийстве 43-летней женщины, в котором обвиняется 32-летняя жительница села Черниговского. Обвиняемая призналась, что она начала душить, а затем убила ножом свою подругу во время застолья.

Тело 43-летней женщины обнаружили 26 декабря в квартире дома по улице Первомайская. По подозрению в убийстве полиция задержала ее подругу. 32-летняя женщина призналась, что она с подругой распивала алкоголь и проводила время за вечерним застольем.

Между женщинами возник спор и обвиняемая начала душить соперницу, после взяла нож и ударила им по шее жертвы. Подруга женщины погибла, сама обвиняемая признает всю вину и готова нести ответственность.

Полиция возбудила уголовное дело и по факту убийства ведет расследование. Сейчас на обсуждение поставлен вопрос о выборе меры наказания и о дальнейшей судьбе обвиняемой. Детали происшествия уточняются.