На Барбадосе застрелили 21-летнего кузена Рианны. Инцедент произошел возле дома погибшего 26 декабря.

Сегодня стало известно, что в Барбадосе был убит при невыясненных обстоятельствах двоюродный брат знаменитой певицы Рианны. Сообщается, что трагедия развернулась возле лужайки недалеко от дома убитого.

К молодому человеку подошел неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в упор. От полученных ранений кузен певицы скончался. Медики успели доставить его в больницу, однако ранения оказались смертельными и было уже поздно.

Сама Рианна мгновенно отреагировала на случившееся и написала скорбный пост в социальной сети Instagram.

Знаменитость отметила, что накануне убийства они вместе встречали Рождество в кругу семьи, а теперь она вынуждена осознавать тот факт, что родственные объятия были последними в ее жизни. Расследование эпизода продолжается.