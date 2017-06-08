Запущенный из России ангольский спутник не вышел на связь

Запущенный компанией из России ангольский спутник связи не вышел на связь. Запуск состоялся 26 декабря с «Байконура».

Космический спутник из Анголы AngoSat-1 потерял связь с Землей вскоре после того, как был выведен на промежуточную орбиту. Российские специалисты, осуществляющие пуск ракеты с космодрома «Байконур» сообщили, что сначала связь была установлена, но через некоторое время ангольский аппарат пропал из видимости средств связи Земли.

Эксперты считают, что при такой ситуации спутник сможет самостоятельно выйти на заданную орбиту, используя двигатели установки.

Отмечается, что пуск AngoSat-1 осуществила впервые в своей практике частная российская компания S7 Space. В изготовлении спутника, который принадлежит Анголе, принимали участие несколько мировых корпораций, а сама S7 Space может осуществлять частные запуски ракет в космос со стартовых площадок в США и Казахстане.