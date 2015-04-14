Житель Псковской области за дачу ложных показаний заплатит 60 тысяч рублей

В Псковской области за дачу ложных показаний суд Гдовской области признал вину 25-летнего жителя и постановил взыскать с него 60 тысяч рублей. Обвиненный во введении суда в заблуждение дал ложные сведения и информацию, пытаясь спасти своего друга от уголовного наказания за преступление.

Как сообщается, в Гдовском районном суде проходило слушание по уголовному делу. Товарищ обвиняемого вызывался на процесс в качестве свидетеля и должен был рассказать подробности произошедшего. Однако, мужчина не рассказал правды и дал ложные показания.

В ходе судебного разбирательства оказалось, что мужчина сообщил данные, не соответствующие действительному положению дел, и пытался повлиять на решение суда. Доказательства и другие материалы уголовного дела опровергли показания свидетеля и выявили их ложность.

За попытку обмануть суд свидетель был признан виновным. Теперь, за ложные показания и за попытку помочь другу уйти от ответственности, мужчина выплатит штрафное взыскание в виде 60 000 рублей.