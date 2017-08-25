В Краснодарском крае разыскивается муж-убийца журналистки районного ТВ

В Краснодарском крае в розыск подали мужа журналистки Жанны Вебер, которого подозревают в убийстве супруги. По факту убийства журналистки возбудили уголовное дело, ее супруга разыскивают на федеральном уровне.

Следствие по делу об убийстве журналистки краснодарского ТВ предполагает, что в преступлении виновен супруг женщины. По данным, он пришел к своей жене и они начали ссориться. Супруги жили отдельно, так как испытывали сложности в отношениях и решили временно разъехаться для выяснения всех проблем.

Как сообщается, в полицию поступил звонок с информацией о том, что в квартире журналистки происходит конфликт между ней и ее супругом. После этого журналистка получила ранение в голову из травматического пистолета.

Прибывшая полиция на месте преступления супруга не обнаружила, журналистка погибла. Врачи застали ее живой, но она умерла по дороге в больницу. У женщины остался маленький ребенок. Полицейские возбудили уголовное дело и начали поиски предполагаемого убийцы.