В аэропорту Ливана с 30 килограммами кокаина задержали 80-летнюю женщину

В Ливане, в аэропорту Бейрута была задержана 80-летняя женщина с 30 килограммами кокаина. Задержанная прилетела из Венесуэлы и пыталась перевезти наркотики.

Как установила полиция, женщина прилетела из Венесуэлы и намеревалась отправиться во Францию. Как предполагают спецслужбы, в Париж задержанная хотела переправить наркотики. О гражданстве пожилой женщины не сообщается.

В Ливане представители власти заявили, что таможенные службы пресекли контрабанду самой большой партии наркотиков за всю историю аэропорта Бейрута. 80-летняя женщина везла 30 килограмм кокаина и надеялась, что ее контрабанду не заметят.

Сейчас полиция и погранслужба ведут расследования. Все обстоятельства и подробности инцидента устанавливаются. Правоохранителям предстоит выяснить, откуда у пожилой женщины были наркотики и куда она их везла.