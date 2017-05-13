В Подмосковье автомобиль переехал сотрудника ДПС

В Московской области автомобиль переехал сотрудника ДПС. В настоящее время инспектор находится в больнице.

Подмосковные блюстители закона на дорогах общего пользования сообщили подробности эпизода, который произошел накануне на территории региона. Стало известно, что серьезно пострадал сотрудник ДПС. Он работал на трассе недалеко от Можайска. В ходе осуществления своей профессиональной деятельности, навстречу ему выехал автомобиль, который наехал на полицейского.

В результате жесткого взаимодействия инспектор дорожной службы получил многочисленные травмы. Медики обнаружили у него закрытую травму головы, приведшую к сотрясению мозга. Также на ноге присутствуют признаки множественного перелома. В настоящее время сотрудник ДПС доставлен в лечебное учреждение для прохождения восстановления.

Что стало причиной наезда со стороны водителя, пока не разглашается. Ведется проверка инцидента.