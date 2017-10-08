В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на водителя школьного автобуса

Полиция Петербурга задержала 44-летнего уроженца Азербайджана, которого подозревают в ранении водителя автобуса с детьми. 25 декабря водители автобуса и внедорожника вступили в ссору, которая переросла в поножовщину.

Как сообщили полицейские, подозреваемого задержали на набережной у речки Оккервиль в Петербурге. Задержание состоялось 27 декабря, ранним утром, в районе 05:00 часов.

Сейчас подозреваемый допрашивается и находится под арестом. Подозреваемый оказался 44-летним мужчиной из Азербайджана. Полиция продолжает расследование произошедшего конфликта с поножовщиной.

Как уже известно, 25 декабря на Октябрьской набережной водитель Range Rover поссорился с 26-летним водителем экскурсионного автобуса с детьми. В результате конфликта, мужчина на внедорожнике ранил водителя автобуса ножом. Пострадавший получил серьёзные травмы живота, грудной клетки и плеч. Для его спасения медики провели несколько операций.