СМИ: В Украине пропал российский специалист по блокчейну

В Украине пропал российский специалист по блокчейну. Инцидент произошел 26 декабря в Киеве.

Сегодня некоторые СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что в украинской столице похитили специалиста с гражданством России. Павел Лернер собирался развивать технологии блокчейна в Украине и организовал в Киеве собственную фирму.

Как сообщают очевидцы и коллеги IT-специалиста, он перестал выходить на связь примерно в полдень 26 декабря и до настоящего момента неизвестно, где он может находиться.

Свидетели происшествия уже написали заявления о пропаже мужчины и пояснили, как все произошло. По их словам, к офису, где работал Лернер, подъехал автомобиль темного цвета, из него выскочили несколько молодых людей в балаклавах. Они силой затащили программиста в машину и увезли в неизвестном направлении.

Правоохранительные органы украинской столицы уже возбудили по данному факту уголовное дело.