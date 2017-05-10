На Ставрополье подросток насмерть замерз на улице

В Ставропольском крае подросток насмерть замерз на улице. 14-летний школьник до этого пил спиртное.

Недалеко от города Ипатово Ставропольского края на территории сельского поселения местные жители обнаружили бездыханное тело 14-летненго подростка. Он лежал на улице и причины его смерти пока не известны.

Сообщается, что юноша накануне употреблял алкогольные напитки. По одной из версий следствия, смерть могла наступить в результате переохлаждения организма.

Сейчас тело молодого человека доставлено в специальное учреждение, где намерены провести судебно-медицинскую экспертизу.

На основании заключения специалистов правоохранительные органы примут дальнейшее решение. По данному факту инициировано полномасштабное расследование, которое должно ответить на ряд возникших вопросов.