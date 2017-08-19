Полиция Москвы проверяет информацию о стрельбе в юго-восточной части города

27 декабря в полицию Москвы поступили сообщения о стрельбе в юго-восточной части города, на Иловайской улице. Полицейские отправились по указанному адресу и проверяют информацию, по данным, есть пострадавшие.

Источник из полиции сообщил, что диспетчер принял несколько звонков с сообщениями о стрельбе на Иловайской улице. Полиция зафиксировала обращения и отправилась на место предполагаемого происшествия для выяснения всех обстоятельств.

По неподтверждённым данным, в происшествии была открыта стрельба. Также сообщается, что в инциденте пострадали люди. Все обстоятельства выясняются, полиция проверяет данные, которые были предоставлены в звонках от свидетелей случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве избили на новогоднем корпоративе сотрудника НОВАТЭК. В канун праздников учащаются случаи конфликтов и преступлений на почве алкогольных споров, которые перерастают в серьезные инциденты. Полиция напоминает о важности сохранения безопасности и о необходимости соблюдения законов России.