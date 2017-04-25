Китаец изменив свое имя нелегально побывал в Благовещенске

Незаконно изменив документы гражданин Китая нелегальным путем попадал в Благовещенск. О данном факте сообщают ведущие СМИ, ссылаясь на областную прокуратуру.

Поводом для данного правонарушения послужил тот факт, что в 2014 году выходцу из КНР был запрещен въезд на территорию РФ. Причиной этому стало неоднократное нарушение ПДД. После чего гражданин Китая предпринял несколько попыток попасть в соседнее государство, которые не увенчались успехом. После чего мужчина легальным способом решил поменять свои паспортные данные и смог посетить Благовещенск еще 7 раз.

Следователи не оценили изобретательность молодого человека. Вскоре он предстал перед судом, который назначил ему штраф в размере 60 тысяч российских рублей.