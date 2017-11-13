В Кировской области мужчина с ножом напал на 13-летнего школьника‍

Сотрудник Следственного комитета России по Кировской области сообщает об инциденте, который произошел 22 декабря 2017 года. В подъезде многоэтажного дома на улице Андрея Упита мужчина с ножом напал на 13-летнего школьника.

Несчастный случай правоохранители зафиксировали в Кирове. Согласно данным, которые они предоставили, все произошло на прошлой неделе в пятницу. 13-летний подросток шел домой со школы. Когда он зашел в подъезд своего дома на Андрея Упита , следом за ним вошел еще один мужчина. Он достал свой нож и, угорожая применить его, потребовал дать ему денег. Школьник испугался и отдал все, что у него было: сумку со спортивной одеждой, наручный часы и тридцать восемь рублей. Мужчина забрал вещи и, не причинив физического вреда мальчику, убежал.

Школьник не побоялся рассказать о произошедшем родителям, которые в тот же день обратились к правоохранителям. Благодаря описанию внешности злоумышленника подростком, его удалось найти. Теперь ему придется понести уголовное наказание за содеянное.