У городского автобуса в Архангельске на ходу отвалилось колесо. Никто из пассажиров не пострадал.

Накануне около полудня по местному времени в Архангельске произошел инцидент на дороге, который мог привести к серьезным последствиям. Очевидцы событий сообщают, что городской автобус с пассажирами на борту двигался по центральной улице Обводного канала.

В какой-то момент водители других машин заметили, что от автобуса прямо на ходу отлетело колесо. Известно, что водителю общественного транспорта удалось избежать серьезного ДТП и он смог остановить машину, не причинив никому ущерба.

Инцидент попал под прицелы фотокамер горожан, которые невольно стали свидетелями нестандартной ситуации на дороге.

Напомним, что ранее в Москве потерял управление автобус коммерческих линий и многотонная машина врезалась в толпу пешеходов у входа в метро «Славянский бульвар». Тогда погибло четыре человека.