В Барнауле неизвестные выкопали молодые елочки на Мемориале Славы

Вандалы выкопали молодые елочки в Барнауле. Инцидент произошел в ночь на 27 декабря недалеко от Мемориала Славы, сообщают местные СМИ. Проводится проверка.

Правоохранительные органы Барнаула проводят проверку по факту вандализма недалеко от Мемориала Славы. Неизвестные выкопали семь елок и украли их. Предположительно, происшествие могли запечатлеть камеры видеонаблюдения, расположенные на близлежащих строениях. Воры могли украсть деревья для продажи.

Деревья высадили в сентябре 2017 года по программе реновации зеленых насаждений в Барнауле. Ранее вандалы уже украли 22 молодых ели. Их восстановят весной 2018 года.