В подмосковном Домодедово загорелись здание и ангар на 1,5 тыс. кв. км

Утром 27 декабря в Московской области загорелось здание и ангар рядом. Огонь распространился на площади 1,5 тысяч квадратных километров. Инцидент зафиксирован на Промышленной улице в городе Домодедово.

В Домодедово произошло крупное возгорание сразу двух строений. Причины произошедшего пока что выясняются, а пока на месте работает пожарная бригада. Как сообщает источник, сотрудники МЧС приняли сигнал о тревоге утром в среду. По приезду они выяснили, что возгорание началось в одном здании. У него сгорела и обрушилась крыша. После этого огонь стал распространяться на ангар, находящийся рядом. Известно, что в нем хранили лесоматериалы.

По прошествию некоторого времени, пожарным удалось остановить распространение огня. Сейчас на месте продолжаются работы по окончательной ликвидации возгорания.