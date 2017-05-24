Сотрудники ФБР нашли у бизнесмена человеческие эмбрионы

В ходе рейда на складе бизнесмена Артура Рэтберна были обнаружены четыре человеческих эмбриона. Страшная находка была сделана в Детройте, штат Мичиган.

Как стало известно, сотрудники ФБР провели рейд на складе бывшего торговца органами, бизнесмена Артура Рэтберна. Во время этого были обнаружены четыре человеческих эмбриона, которые хранились в специальных емкостях, содержащих жидкость с тканями человеческого головного мозга. Рэтберну было предъявлено обвинение в продаже клиентам бракованных органов, однако бизнесмен опровергает все обвинения.

В настоящий момент остается неизвестным, как бывший торговец органами намеревался поступить с эмбрионами и для каких целей он их хранил. Ни Рэтберн, ни его адвокаты не распространяют информацию по этому поводу. Сотрудники ФБР также отказываются общаться с прессой и оглашать факты из уголовного дела, как по поводу обвинения в продаже бракованных органов, так и по хранению человеческих эмбрионов.