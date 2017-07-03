В Биробиджане продают пельмени с необычной начинкой в виде червей

Жители Биробиджана заняты обсуждением видеоролика, на котором показан процесс приготовления пельменей с червями. Ролик заснял местный житель, который приобрел пельмени с необычной начинкой в магазине.

В видео молодой человек рассказывает, что приобрел готовые полуфабрикаты в одном из магазинов Биробиджана. В процессе готовки наружу из пельменей выбралась необычная начинка, которая при более детальном осмотре оказалась червями. Возмущению покупателя не было предела, он отметил, что мог отравиться, если бы вовремя не заметил плавающих на поверхности воды червей. Многие пользователи социальных сетей обсуждают видео, пересылают его друзьям и знакомым.

Представители прессы Биробиджана уже связались с руководством магазина, в котором были куплены данные пельмени, те обещали разобраться в произошедшем и сняли полуфабрикат с необычной начинкой с продажи.